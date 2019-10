Verhandlungen über Mindestlohn der IG Bau gescheitert

per Mail teilen

Die Verhandlungen über höhere Mindestlöhne auf dem Bau sind nach Angaben der Gewerkschaft vorerst gescheitert. Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter haben ihre Gespräche in der dritten Verhandlungsrunde am Freitagabend abgebrochen, teilte die IG Bau mit. Die Fronten seien verhärtet, die Gewerkschaft wolle nun einen Schlichter beauftragen. Im Westen gibt es eine Lohnuntergrenze für qualifizierte Beschäftigte auf dem Bau, im Osten nicht. Das will die Gewerkschaft ändern. Außerdem fordert sie, den Branchen-Mindestlohn von 12,20 Euro anzuheben.