Ärztepräsident: Dauerbesucher beim Arzt sollen selbst dazuzahlen

Wer besonders oft zum Arzt geht, soll aus dem eigenen Geldbeutel dazuzahlen- das fordert der neue Ärztepräsident Klaus Reinhardt. Patienten müssten lernen, verantwortungsvoll mit der Ressource Arzt umzugehen, sagte Reinhardt der Funke Mediengruppe. Wer dauernd unnötig zum Arzt gehe, verbaue den Menschen, die ernsthaft erkrankt seien, den Weg zu ärztlicher Hilfe. Mit kleinen Geldbeträgen aus eigener Tasche würde sich das verhalten ändern lassen, so der Ärztepräsident. Es gehe um eine bessere Steuerung von Patienten, davon profitieren am Ende alle, so Reinhardt. Der Erste besuch beim Arzt solle aber auf jeden Fall immer frei sein. Danach solle man aber genauer hinsehen, wer wann und weshalb zum Arzt geht. Der Ärztepräsident befürwortet außerdem eine Frauen Quote in Medizinberufen. In der Zeit, in der sie Kinder bekämen und der Nachwuchs noch klein sei, könnten Frauen den Job nur schwer voll ausüben. Der Arztberuf solle deswegen auch familienfreundlicher werden