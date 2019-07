per Mail teilen

Wegen der Anschläge am Ostersonntag hat ein Gericht auf Sri Lanka Haftbefehle gegen den zurückgetretenen Verteidigungsminister Hemasiri Fernando und den entlassenen Polizeichef Pujith Jayasundara erlassen. Beiden wird vorgeworfen, Geheimdiensthinweise im Vorfeld der Anschläge ignoriert zu haben. Bei den Attentaten mutmaßlicher Islamisten auf Kirchen und Luxushotels in Sri Lanka sind am Ostersonntag mehr als 250 Menschen getötet worden.