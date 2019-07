per Mail teilen

Wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung einer 18-Jährigen sitzen zwei Deutsche auf der Urlaubsinsel Mallorca in U-Haft. Das mutmaßliche Opfer beschuldigt die Männer, sie in der Nacht zum Donnerstag in einem Hotelzimmer zum Sex gezwungen zu haben. Die Männer bestreiten die Vorwürfe. Zwei weitere Tatverdächtige wurden mittlerweile wieder freigelassen.