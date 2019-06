Mehr Rechtsextremisten, mehr Linksextremisten, mehr Islamisten: Innenminister Seehofer hat den Verfassungsschutzbericht 2018 vorgestellt.

Noch nie hat es in Deutschland so viele Rechtsextreme gegeben. 24.100 Personen habe der Verfassungsschutz registriert. Mehr als die Hälfte davon gelte als gewaltbereit, so Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). In Verbindung mit der hohen Waffenaffinität der Szene seien diese Zahlen höchst besorgniserregend, erklärte Seehofer.

Insgesamt seien die Bedrohungen vielfältiger und komplexer geworden. Bedrohungen würden sich zunehmen auch im digitalen Raum abspielen, so Seehofer:

Dauer 0:31 min "Zunehmend spielen sich die Bedrohungen und Angriffe im digitalen Raum ab" Bundesinnenminsiter Horst Seehofer bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2018.

Auch mehr Linksextremisten und mehr Islamisten

Einen deutlichen Zuwachs auf 19.000 Personen sieht der Verfassungssschutzbericht auch bei den Reichsbürgern und sogenannten Selbstverwaltern. Diese Menschen seien durch die Bank staatsfeindlich, erklärte Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang.

Bei linksextremistischen Straf- und Gewalttaten verzeichnete der Verfassungsschutz einen deutlichen Rückgang. Die Relevanz der linksextremistischen Szene sei aber nicht geringer geworden, so Innenminister Seehofer, da die Zahl von Linksextremisten in Deutschland gestiegen sei.

Auch die Zahl der Islamisten stieg im vergangenen Jahr um 750 auf 26.500 Personen an. In diesem Bereich bestehe weiterhin eine hohe Bedrohungslage. Ein Anschlag sei jeder Zeit möglich, warnte Haldenwang. Laut Innenminsiter Seehofer stellten die mehreren Hundert IS-Rückkehrer aus Kampfgebieten wie Syrien und Irak ein besonderes Sicherheitsrisiko dar.

Haldenwang will Mordfall Lübcke aufklären

Mit Blick auf den Mordfall des Kassler Regierungspräsidenten Walter Lübcke kündigte Haldenwang an, der Verfassungsschutz werde alles tun, um diese abscheuliche Tat aufzuklären.