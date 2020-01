Verdi warnt vor längeren Arbeitszeiten

Die Gewerkschaft Verdi hat davor gewarnt, dass deutsche Arbeitnehmer in Zukunft immer länger arbeiten müssen. Verdi-Chef Frank Werneke hat der Deutschen Presse Agentur gesagt, dass die Arbeitgeberverbände die Ruhezeiten verkürzen wollten. Hintergrund der Kritik sind Pläne des Bundesarbeitsministeriums. Es will in sogenannten "Experimentierräumen" neue Arbeitsmodelle erproben. Dabei soll auch ein gesetzlicher Anspruch auf Homeoffice getestet werden. Verdi-Chef Werneke sagte dazu, bei Homeoffice sei die Freiwilligkeit wichtig. Schon heute würden um 22 Uhr oft noch berufliche Mails geschrieben von Beschäftigten, die um 8 Uhr Arbeitsbeginn hatten. Die derzeit geltende Ruhezeit von elf Stunden werde so ausgehöhlt.