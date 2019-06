Verdi ruft Einzelhandel in BW zu Warnstreiks auf

per Mail teilen

Im Tarifkonflikt des baden-württembergischen Einzelhandels hat die Gewerkschaft Verdi ihre Proteste verschärft. Sie hat Beschäftigte unter anderem in Mannheim-Heidelberg, Heilbronn und Pforzheim zu Warnstreiks aufgerufen. Bei einer Kundgebung in Stuttgart werden bis zu 1.000 Menschen erwartet. Die Tarifverhandlungen betreffen fast eine halbe Million Beschäftigte im baden-württembergischen Einzelhandel. Die Gespräche waren vergangene Woche ohne Ergebnis vertagt worden und sollen am 8. Juli fortgesetzt werden.