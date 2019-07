per Mail teilen

Facebook hat seine zentrale Poststelle in San Francisco räumen lassen. Bei einem Routinetest habe ein Gift-Detektor angeschlagen.

US-Medien berichten, dass die Substanz in einem Päckchen möglicherweise der Kampfstoff Sarin sein könnte. Vier Gebäude seinen geräumt worden, sagte ein Facebook-Sprecher.

Dauer 0:57 min Nervengas bei Facebook? Wegen des Verdachts auf den Kampfstoff Sarin sind vier Gebäude geräumt worden.

Paket wird untersucht

Ob wirklich Saringas in dem Päckchen war, könne man noch nicht sagen – zurzeit werde es in einem Labor untersucht, sagte ein Feuerwehrsprecher. Manchmal würden auch Maschinen Fehler machen, so der Sprecher weiter.

Sarin ist ein tödliches Giftgas. Bei dem Anschlag auf die U-Bahn in Tokio 1995 ist Sarin eingesetzt worden. Laut den Vereinten Nationen wurde das Giftgas auch im Syrienkrieg benutzt. Es verursacht Lähmungen und Atemstillstand.