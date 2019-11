Nach dem Flaschenwurf aus einem Zug in Kamen/Nordrhein-Westfalen, bei dem einen Zweijährige schwer verletzt worden ist, hat der Verdächtige gestanden: Das hat die Polizei mitgeteilt. Der 31-Jährige soll am Freitag eine Whiskey-Flasche aus einem Partyzug geworfen haben. Dadurch wurde ein zweijähriges Mädchen lebensgefährlich am Kopf verletzt und musste operiert werden. Der Veranstalter der Party-Fahrt nach Norderney überlegt, in Zukunft Glasflaschen im Zug zu verbieten.