Terrorverdächtiger in NRW aus Gewahrsam entlassen

In Nordrhein-Westfalen ist einer der vier Terrorverdächtigen, die gestern in Gewahrsam genommen wurden, wieder frei. Das teilte die Polizei am Morgen mit. Es handle sich aber nicht um einen als Gefährder eingestuften Islamisten. Wegen Terrorverdachts hatten die Ermittler gestern in Köln und Düren Wohnungen durchsucht und Verdächtige festgesetzt. Drei von ihnen sollen im sogenannten Langzeitgewahrsam untergebracht werden, der bis zu zwei Wochen dauern kann. Zwei der Männer sind als Gefährder eingestuft und wurden schon länger überwacht. Sie werden verdächtigt, einen Anschlag geplant zu haben.