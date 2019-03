In der britischen Hauptstadt London sind an drei verschiedenen Orten verdächtige Pakete aufgetaucht - nach Angaben der Polizei in der Nähe des Flughafens Heathrow, am London City Airport und am Bahnhof Waterloo. An den beiden Flughäfen wurde jeweils ein Gebäude evakuiert. Der Flug- und Bahnverkehr sei aber nicht beeinträchtigt gewesen, hieß es. Was in den verdächtigen Paketen drin ist und ob sie miteinander in Verbindung stehen, konnte die Kriminalpolizei Scotland Yard noch nicht sagen.