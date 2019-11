Kein Programm bei Netflix und Amazon Prime. Yahoo Mail, Twitter, Snapchat nicht erreichbar. Am Mittwoch waren viele Onlinedienste massiv gestört. Darf ich als Kunde dann die Gebühren für meinen Internetanschluss kürzen?

Wer sich am vergangenen Mittwoch auf einen Kinoabend mit dem Streamingdienst seiner Wahl gefreut hat, guckte in die Röhre. Für tausende Haushalte waren Netflix oder Amazon Video nicht erreichbar. Dazu Störungen bei Google, Youtube, Twitter, Yahoo Mail und Snapchat. Zeitgleich meldete Vodafone technische Schwierigkeiten im Mobilnetz, was die Probleme bei Internet und Telefonie noch verstärkte. Am Nachmittag fing es an, erst am Donnerstagmorgen gingen keine Störungsmeldungen mehr ein.

Dauer 3:18 min Verbraucherrechte bei Ärger mit Onlinediensten Welche Rechte Verbraucher haben, wenn der kostenpflichtige Onlinedienst gestört ist, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern mit Oliver Buttler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gesprochen

Kein Gaming, kein Netflix - aber zahlen

Grundsätzlich gilt: Als Kunde kann ich Ansprüche gegen die Anbieter von kostenpflichtigen Onlinediensten geltend machen, sagt Oliver Buttler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg im SWR. Er empfiehlt, Störungen zunächst zu dokumentieren. Wenn das Downloadtempo stark unter der vereinbarten Geschwindigkeit liegt, sollte man dafür ein entsprechendes Breitband-Messtool nehmen, am besten das neutrale Tool der Bundesnetzagentur unter Breitbandmessung.de verwenden.

"Das Internet ist lebenswichtig geworden" Oliver Buttler, Verbraucherzentrale Baden-Württemberg

Immer mehr im Haushalt hängt vom Internet ab. Und für viele geht es dabei nicht nur ums Freizeitvergnügen. Sie arbeiten per Home Office von zu Hause aus. Das habe die Rechtsprechung erkannt und bewerte das Internet inzwischen als lebensbestimmend. Kaufen kann sich der Verbraucher davon aber nichts: Ihn sieht Buttler weiter klar im Nachteil. Während die monatliche Nutzungsgebühr in der Regel per Lastschrift eingezogen werde, gebe es keine automatische Erstattung bei Störungen oder Ausfällen. Dies müsse aber ebenso erfolgen, wie gegebenenfalls eine Entschädigung, falls der Kunde auf sein mobiles Datenvolumen zurückgreifen müsse.

Warum das Netz immer öfter in die Knie geht

Den Grund für Störungen im Netz sieht Buttler im massiven Anstieg der Nutzer und im immer größeren Datenhunger der Anwendungen. Viele Menschen seien inzwischen rund um die Uhr online, ganze Haushalte per Smarthome vernetzt. Dazu gebe es Leistungsspitzen, wenn tausende gleichzeitig hochaufgelöste Filme streamten. So müsse das Netz immer größere Mengen an Daten verarbeiten, während die Infrastruktur vor allem am Abend an ihre Grenzen stoße.