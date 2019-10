Verband will Lebensmittelüberwachung neu strukturieren

per Mail teilen

Der Bundesverband der Lebensmittelchemiker im öffentlichen Dienst (BLC) fordert eine Neustrukturierung der Lebensmittelüberwachung in Deutschland. Der aktuelle Wurstskandal bei der hessischen Firma Wilke habe gezeigt, wie wichtig eine unabhängige Lebensmittelüberwachung sei, erklärte der Verbandsvorsitzende Dietmar Lehmann. Kontrollen würden zu oft angekündigt und Betriebe nicht umfassend genug überprüft. Dafür fehle es an Zeit und Mitarbeitern. In den Produkten von Wilke waren Listerien entdeckt worden. Die Keime können für Menschen mit schwachem Immunsystem lebensgefährlich sein.