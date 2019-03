Venezuela weist deutschen Botschafter aus

Venezuela weist den deutschen Botschafter Daniel Kriener aus. Er muss das Land innerhalb von 48 Stunden verlassen. Das hat die Regierung in Caracas angeordnet. Sie wirft Kriener vor, sich in die venezolanische Politik eingemischt zu haben. Er hatte am Montag gemeinsam mit anderen Botschaftern den Oppositionsführer und selbsternannten Übergangspräsidenten Juan Guaidó vom Flughafen in Caracas abgeholt. Damit wollte Kriener verhindern, dass Guaidó bei seiner Rückkehr nach Venezuela festgenommen wird. Er hatte in mehreren Ländern um Unterstützung für seinen Kampf gegen Staatschef Nicolas Maduro geworben. Deutschland und viele weitere Länder haben Guaidó bereits als Übergangspräsidenten anerkannt.