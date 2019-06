Venezuela öffnet Grenze zu Kolumbien wieder

per Mail teilen

Nach fast vier Monaten öffnet Venezuela die Grenze zu Kolumbien teilweise wieder. Das kündigte Präsident Nicolás Maduro auf Twitter an. Die Venezolaner können ab heute wieder in Kolumbien arbeiten, einkaufen oder zur Schule gehen. Maduro hatte die Grenzen zu den Nachbarländern im Februar geschlossen, um zu verhindern, dass Hilfsgüter nach Venezuela gelangten. Er sah darin einen Vorwand für eine militärische Intervention. Das südamerikanische Land steckt in einer politischen und wirtschaftlichen Krise.