In Venezuela sind beim Einsturz von zwei Minen mindestens 35 Menschen gestorben. Das melden verschiedene örtliche Medien. Demnach sind mehr als 20 Menschen beim illegalen Goldschürfen in einer Mine im Bundesstaat Bolivar verschüttet worden. Der Bergbau in der Region ist nur einem staatlichen Konzern erlaubt. In einer anderen Mine in der Region Gran Sabana seien 15 Bergleute bei der Goldsuche durch einen Erdrutsch gestorben.