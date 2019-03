per Mail teilen

Der venezolanische Staatschef Nicolas Maduro hat sein Kabinett offenbar aufgefordert zurückzutreten. Damit will er nach Angaben von Vize-Präsidentin Delcy Rodriguez die Regierung tiefgreifend umstrukturieren. So solle Venezuela vor Bedrohungen geschützt werden. Maduro selbst hat sich noch nicht dazu geäußert. Seit Wochen tobt in dem südamerikanischen Land ein Machtkampf zwischen Staatschef Maduro und dem selbsternannten Übergangspräsidenten Juan Guaidó.