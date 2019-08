VdK warnt vor E-Scooter-Gefahren

Der Sozialverband VdK warnt vor Gefahren durch E-Scooter für schwächere Verkehrsteilnehmer. VdK-Präsidentin Verena Bentele sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, am höchsten sei das Risiko für kleine Kinder, Ältere und Menschen mit Behinderung. Sie könnten nicht so schnell reagieren und zur Seite springen. Bei dem Sozialverband würden sich viele Menschen melden und auf die Probleme hinweisen, so Bentele. Sie forderte bessere Kontrollen, Bußgelder und die Null-Promille-Grenze, da viele Fahrer verbotenerweise mit den Rollern auf Fußwegen unterwegs seien. Die E-Scooter sind seit Mitte Juni zugelassen. In verschiedenen Städten gibt es bereits Leihanbieter.