"Vatikanisches Geheimarchiv" wird umbenannt

Das "Vatikanische Geheimarchiv" ist nicht mehr ganz so geheim. Auf Wunsch von Papst Franziskus wird der Name in "Vatikanisches Apostolisches Archiv" umbenannt. Er habe die Bezeichnung "geheim" aus dem Namen gestrichen, weil das falsche Schlüsse zulasse. Papst Franziskus erklärte, es sei ein Vorurteil, dass es in dem Archiv um Geheimes gehe, was nur wenigen zugänglich sei. Das Gegenteil sei der Fall. Das Vatikan-Archiv gilt als eines der größten und bedeutendsten weltweit. Es umfasst rund 85 Regalkilometer Dokumente aus fast allen Kulturkreisen der Welt.