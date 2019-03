Vatikan öffnet Geheimarchive zum Zweiten Weltkrieg

per Mail teilen

Der Vatikan öffnet seine geheimen Archive aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Papst Franziskus sagte in Rom, die Kirche habe keine Angst vor ihrer Geschichte. Die Forscher bekämen ab nächstem März Zugang zu Akten von Papst Pius XII. Kritiker werfen Pius vor, er habe zum Massenmord der Nazis an den Juden geschwiegen, statt katholische Soldaten und Amtsträger zur Befehlsverweigerung aufzurufen. Seine Verteidiger betonen, der Papst habe vielen Juden Kirchenasyl gewährt. Normalerweise öffnet der Vatikan Geheimakten erst 70 Jahre nach dem Pontifikat. Jüdische Gruppen fordern aber, die Akten herauszugeben, solange noch Holocaust-Opfer am Leben sind.