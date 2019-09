Vatikan lehnt kirchlichen Reformprozess in Deutschland ab

Der Vatikan hat Einwände gegen die von der katholischen Bischofskonferenz und katholischen Laien geplanten Kirchenreformen. Sie überschritten damit ihre Zuständigkeiten, heißt es sinngemäß in einem Schreiben des Päpstlichen Rates.

Die Bischöfe und die Laien haben beschlossen, gemeinsam die Missbrauchsfälle in der Kirche aufzuarbeiten. Sie wollen sich auch mit der priesterlichen Lebensform und der katholischen Sexualmoral beschäftigen.

Weiteres Thema soll die Rolle der Frau in der katholischen Kirche sein. Der Generalvikar des katholischen Bistums Essen, Klaus Pfeffer, kritisiert die Einwände des Vatikans. Er erklärte, wer heute immer noch glaube, Diskussionen in der Kirche im Keim ersticken zu können, löse kein einziges Problem.