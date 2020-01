Der Batteriehersteller Varta plant 600 neue Arbeitsplätze, sowohl am Stammwerk in Ellwangen als auch im bayerischen Nördlingen. Das Ziel sei es, die Produktion Litium-Ionen-Batterien auszuweiten, teilte der Konzern mit. Von Ende 2021 sollen es jährlich 200 Millionen Batterien sein, mehr als doppelt so viele wie bisher. Deshalb soll in Ellwangen ein völlig neues Produktionsgebäude gebaut werden. Auch in Nördlingen ist ein Neubau geplant. Der Konzern will nach eigenen Angaben insgesamt 125 Millionen Euro investieren. Varta produziert wiederaufladbaren Batteriezellen vor allem für kabellose Kopfhörer.