Der Autokonzern VW will laut Gerichtsunterlagen in den USA knapp 100 Millionen Dollar wegen mutmaßlich unkorrekter Angaben zum Benzinverbrauch zahlen. Demnach geht es um fast 100.000 Fahrzeuge der Marken Volkswagen, Bentley, Audi und Porsche. Behörden hatten eine Software entdeckt, die bei Tests in Labors dafür sorgte, dass der Verbrauch niedriger war als auf der Straße. Sollte das Gericht den Vergleich genehmigen, würden betroffene VW-Kunden in den USA eine Entschädigung bekommen.