VW will offenbar 7.000 Stellen streichen

Nicht mehr lange, am 25. Mai finden die Kommunalwahlen statt. In den Gemeinderäten in Baden-Württemberg sind Frauen immer noch rar gesät. Nur durchschnittlich 23% der Gemeinderäte sind Frauen, so auch in der kleinen Gemeinde Stimpfach bei Schwäbisch Hall. Gemeinderätin Isabelle Rathgeb will das aber ändern. mehr...