Der Autobauer Volkswagen garantiert seinen Beschäftigten in Deutschland einen Arbeitsplatz bis 2029. Betriebsratschef Bernd Osterloh sagte in Wolfsburg, damit seien betriebsbedingte Kündigungen in den nächsten zehn Jahren ausgeschlossen. Beide Seiten vereinbarten außerdem, dass bis zu 4.000 Stellen bei VW nicht mehr neu besetzt werden, vor allem in der Verwaltung. Rund 2.000 neue Arbeitsplätze sollen in der technischen Entwicklung entstehen.