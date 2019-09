Wegen des Skandals um manipulierte Dieselmotoren bietet Volkswagen Sammelklägern in Australien einen Vergleich an. Demnach ist der VW-Konzern bereit, insgesamt umgerechnet rund 79 Millionen Euro an die betroffenen Autobesitzer zu zahlen. Das wären im Schnitt etwa 870 Euro für den einzelnen VW-, Audi- oder Skoda-Kunden. Volkswagen teilte mit, es handele sich nicht um ein Schuldeingeständnis. Das Bundesgericht in Sydney muss dem Vergleich noch zustimmen.