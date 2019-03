VW bestätigt Stellenstreichungen

Der Volkswagen-Konzern hat bestätigt, dass er in den nächsten fünf Jahren zusätzlich 5.000 bis 7.000 Stellen streichen will. Betroffen sei die Kernmarke VW, teilte das Unternehmen mit. Man wolle außerdem Routineaufgaben automatisieren. Mit den bisherigen Sparprogrammen habe VW bereits viel erreicht, sagte VW-Manager Ralf Brandstätter. Aber man müsse noch deutlich mehr tun, um die anstehenden Herausforderungen auch in der Zeit nach 2020 zu bewältigen. VW will auch die Modellvielfalt reduzieren und Materialkosten senken.