"Befriedigend" - Mit dieser Schulnote haben Fahrgäste die Deutsche Bahn beim Bahntest des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) bewertet. Vor allem beim Preis sind viele Kunden unzufrieden.

Laut Philipp Kosok, Sprecher beim VCD für Bahn, ÖPNV und Multimodalität, sind sich die Fahrgäste vor allem in einem einig: "Die Bahn ist zu teuer und nicht für jeden bezahlbar – vor allem für einkommensschwache Menschen."

Rabatte für Schüler und Rentner gewünscht

85 Prozent hatten angegeben, dass es Rabatte geben müsste: "Die Kunden wünschen sich, dass beispielsweise Schüler oder Rentner in Zukunft dauerhaft billiger fahren."

Dauer 4:06 min VCD-Sprecher zum Bahntest: Was stört Fahrgäste? Philipp Kosok, Sprecher beim VCD für Bahn, ÖPNV und Multimodalität, im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch

Die meisten der Kunden würden jedoch nicht die regulären Preisen bei der Bahn buchen: "Vier von fünf Fahrgästen reisen zum Beispiel mit Sparpreisen oder mit Rabatten durch die Bahncard." Die Analyse zeige, dass Frühbucher deutlich sparen können. Auch noch zwei Tage vor Fahrtantritt seien bei neun von zehn Fahrten noch Sparpreise verfügbar.

VCD plädiert für ein einfacheres Preissystem

Problematisch sei, dass das Preissystem der Deutschen Bahn für die Fahrgäste nicht hundertprozentig zu durchschauen sei. Die City-Option, also, dass die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel am Start- und Zielort in der Fahrkarte inklusive ist, sei zum Beispiel nicht bei allen Tickets enthalten: „Wenn ich zum Beispiel den Supersparpreis buche, sind solche Angebote wiederum nicht enthalten. Da plädieren wir ganz klar für mehr Einfachheit.“

Bundesregierung müsste Bahn mehr Rückenwind geben: Wie?

Insgesamt würde sich durch das Klimaschutzpaket einiges in Sachen Bahnverkehr tun, so der VCD-Sprecher weiter. "Die Ziele sind ja sehr ehrgeizig: Bis 2030 sollen sich die Fahrgastzahlen verdoppeln." Dafür würde aber nicht genug getan. "Da muss die Bundesregierung der Bahn noch mehr Rückenwind geben."

Der VCD schlägt zum Beispiel vor, dass die Regierung einen Teil der Trassenkosten übernimmt: "Im Straßenverkehr kennen wir das. Da muss sich nicht jeder, der auf einer Autobahn unterwegs ist, an den Unterhaltskosten beteiligen. Fahrgäste hingegen zahlen mit ihren Tickets für den kompletten Unterhalt des Schienennetzes." Das sei eine unfaire Benachteiligung des Bahnverkehrs.