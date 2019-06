BGH: Geldabheben am Schalter darf extra kosten

per Mail teilen

Banken und Sparkassen dürfen eine Extra-Gebühr verlangen, wenn Kunden am Schalter Geld abheben oder einzahlen. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Die Gebühr darf demnach aber nur so hoch sein wie die tatsächlich entstandenen Kosten. Eine Klage der Wettbewerbszentrale gegen eine Sparkasse muss jetzt in Teilen neu verhandelt werden. Das Oberlandesgericht München hat unter anderem zu klären, ob eine Gebühr von ein bis zwei Euro pro Buchung tatsächlich nur die Kosten der Bank deckt. Falls die Gebühr als zu hoch bewertet wird, können Kunden ihr Geld zurückfordern.