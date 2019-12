per Mail teilen

Das Pariser Strafgericht will heute das Urteil im Prozess gegen frühere Manager der französischen Telekom verkünden. Vor zehn Jahren hatte es in dem Unternehmen zahlreiche Selbstmorde von Mitarbeitern gegeben. Die damaligen Manager wollten mehr als 20.000 Stellen im Konzern abbauen. Um Mitarbeiter zur Kündigung zu bringen, sollen sie die Arbeitsbedingungen gezielt verschlechtert haben. In Abschiedsbriefen hatten viele Mitarbeiter dieses Betriebsklima als Grund für ihren Selbstmord angegeben.