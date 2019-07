per Mail teilen

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) will am Mittwoch von ihrem Amt zurücktreten - auch wenn sie morgen nicht zur EU-Kommissionspräsidentin gewählt werden sollte.

Auf Twitter schrieb von der Leyen, sie wolle ihre volle Kraft in den Dienst von Europa stellen. In einem Schreiben an die Sozialdemokraten und Liberalen im Europaparlament hat von der Leyen heute nochmal um Unterstützung geworben.

Zuvor hatte die CDU-Politikerin ihre Entscheidung in einem sogenannten Tagesbefehl den Angehörigen der Bundeswehr mitgeteilt. "Die Bundeskanzlerin ist über diesen Schritt informiert und wird die notwendigen Schritte für einen verantwortungsvollen Übergang im Sinne der Bundeswehr und der Sicherheit Deutschlands einleiten", heißt es darin.

Dauer 2:17 min Wer folgt von der Leyen nach? Jim-Bob Nickschas berichtet

Merkel spricht vom "starken Signal"

Bundeskanzlerin Angela Merkel wertete die Entscheidung von der Leyens als starkes Signal, EU-Kommissionspräsidentin werden zu wollen. Von der Leyen mache damit deutlich, dass sie sich "für eine neue Etappe ihres Lebens entschieden hat, dass sie mit ganzer Kraft natürlich eintreten möchte dafür, dass sie Kommissionspräsidentin wird", sagte Merkel in Görlitz.

"Sie für sich hat entschieden, dass sie das mit voller Verve auch tun will", so Merkel. "Das freut mich. So kenne ich sie auch. Und dann werden wir alles Weitere sehen."

Abstimmung dürfte knapp werden

Voraussichtlich ist sie morgen im EU-Parlament auf einige Stimmen aus der sozialdemokratischen Fraktion angewiesen, um Kommissionspräsidentin zu werden. Die Grünen und Linken wollen sie nicht wählen, auch die SPD-Abgeordneten im Europaparlament haben bisher sehr skeptisch auf von der Leyen reagiert.