Einen Tag nach dem Absturz einer ukrainischen Passagiermaschine nahe Teheran hat der Iran bekräftigt, dass eine technische Ursache zu der Katastrophe geführt haben soll. "Wegen eines technischen Defekts hat die Maschine Feuer gefangen und dies führte zum Absturz", so Verkehrs- und Transportminister Mohammed Eslami zur Nachrichtenagentur Isna.

Spekulationen über einen "verdächtigen" Absturz und Gerüchte über einen Abschuss der Boeing 737 oder eine Terroroperation seien alle falsch, sagte der Minister. Die iranischen Behörden hatten bereits kurz nach dem Vorfall von einem technischen Defekt gesprochen, ohne aber zu erklären, worauf sie sich bei ihrer Einschätzung berufen. Wie er zu diesen Erkenntnissen kam, sagte Eslami nicht.

Verunglücktes Flugzeug setzte keinen Hilferuf per Funk ab

Die Aufzeichnungen des Flugdatenschreibers und des Stimmrekorders der Piloten seien teilweise zerstört. Die Besatzung des verunglückten ukrainischen Flugzeugs setzte iranischen Ermittlern zufolge nie per Funk einen Hilferuf ab. In einem veröffentlichten vorläufigen Bericht der ukrainischen Behörde für zivile Luftfahrt heißt es, dass die Besatzung versucht habe, das Flugzeug zurück zum Flughafen zu steuern, als es abstürzte. Der Bericht legt nahe, dass ein plötzlicher Notfall den Absturz verursachte.

Ein Video soll den Absturz der Maschine zeigen, berichtet Natalie Amiri für die Tagesschau:

Augenzeugen berichten von Feuer vor dem Absturz

Die Boeing 737 von Ukrainian International Airlines war kurz nach dem Abheben von einem Teheraner Flughafen verunglückt. Augenzeugen, darunter die Besatzung eines anderen Flugzeugs, das in der Nähe geflogen sei, hätten berichtet, dass das Flugzeug vor dem Absturz von Feuer umhüllt gewesen sei, heiß es in dem Bericht. Es habe eine gewaltige Explosion gegeben, als der Jet auf dem Boden aufgekommen sei, wahrscheinlich, weil das Flugzeug große Mengen Treibstoff für seinen geplanten Flug nach Kiew an Bord gehabt habe.

Die beiden Black Boxes des Flugzeugs - der Flugdatenschreiber und der Stimmrekorder mit Aufnahmen der im Cockpit geführten Gespräche - seien gefunden worden, hieß es in dem Bericht. Sie seien allerdings beschädigt und ihre Daten seien teilweise zerstört. Ermittler hätten vorerst ausgeschlossen, dass Laserstrahlen oder elektromagnetische Störungen den Absturz verursacht hätten.

Ukrainische Ermittler suchen Hinweise zur Unglücksursache vor Ort

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, ukrainische Crash-Ermittler seien im Iran eingetroffen, um bei der Untersuchung zu helfen. Er habe wegen des Unglücks und der Untersuchung mit dem iranischen Präsidenten Hassan Ruhani telefoniert. "Zweifelsohne hat es für die Ukraine Priorität, die Ursachen des Flugzeugabsturzes herauszufinden", sagte Selenskyj. "Wir werden bestimmt die Wahrheit herausfinden." Irans Präsident Hassan Ruhabi forderte später vom Verkehrsministerium und der Luftfahrtbehörde eine lückenlose Aufklärung, wie der Nachrichtensender Chabar berichtete.

Bei dem Absturz kamen laut iranischen Angaben alle 176 Menschen am Bord ums Leben. Der Iran werde nach gründlichen Untersuchungen die beiden Blackboxen an die Ukraine übergeben, kündigte die Luftfahrtbehörde an. Laut Staatsanwaltschaft in Teheran sollten auch die Überreste der Leichen an die ukrainischen Behörden übergeben werden.