Upskirting soll Straftat werden

Frauen heimlich unter Röcke oder Kleider fotografieren - bisher ist das nur eine Ordnungswidrigkeit. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) will das ändern und das sogenannte Upskirting unter Strafe stellen. Das hat die SPD-Politikerin dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" gesagt. Solche Fotos griffen massiv in die Intimsphäre der betroffenen Frauen ein. Aktuell würden Vorschläge erarbeitet, wie eine solche Änderung der Strafgesetzgebung aussehen könnte. Man wolle das zügig umsetzen. Auch mehrere Bundesländer bereiten im Bundesrat einen entsprechenden Gesetzentwurf vor. In einer Online-Petition wird ebenfalls gefordert, Upskirting in Deutschland zu bestrafen. Bisher haben fast 90.000 Unterstützer unterzeichnet.