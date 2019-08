Unwetter richtet Schäden in Istanbul an

Heftige Regenfälle haben in der türkischen Metropole Istanbul Schäden verursacht. Ein Mann kam ums Leben, er wurde in einer Unterführung tot geborgen. Besonders stark von dem Unwetter betroffen ist das Goldene Horn im Zentrum der Stadt. Dort befinden sich zahlreiche Touristen-Attraktionen wie der historische Große Basar. Auf Bildern in sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie Ladenbesitzer versuchen, ihre Verkaufsstände vor den Wassermassen in Sicherheit zu bringen. Der Fährverkehr zwischen dem europäischen und asiatischen Teil der Stadt wurde eingestellt.