Unwetter sind in der Nacht vor allem über den Süden und Osten Deutschlands hinweggezogen. Der Deutsche Wetterdienst meldet Orkanböen von bis zu 120 Stundenkilometern und Hagelkörner mit bis zu sechs Zentimetern Durchmesser. Die kleinen Eisbrocken haben unter anderem im Großraum München Dachfenster und Autoscheiben zertrümmert. Bäume stürzten in Bayern auf Bahngleise; in Sachsen wurden Straßen überflutet.