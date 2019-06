per Mail teilen

In der Westschweiz und in Norditalien hat ein schweres Unwetter Überschwemmungen verursacht. Im Kanton Neuenburg wurden mehrere Autos von der Straße geschwemmt, weil ein Bach über die Ufer getreten war. Mehrere Menschen mussten aus den Fahrzeugen gerettet werden. Zum Teil standen die Straßen einen Meter unter Wasser. Im norditalienischen Turin gingen schwere Hagelschauer nieder, in Mailand wurden Straßen überflutet.