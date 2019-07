per Mail teilen

Schwere Unwetter haben in Österreich zahlreiche Felder von Landwirten zerstört. Bauern im Süden des Landes sei ein Schaden von etwa drei Millionen Euro entstanden, berichtet die Nachrichtenagentur APA. Sie beruft sich auf Angaben der österreichischen Hagelversicherung. Betroffen seien insgesamt 12.000 Hektar Land mit Getreide, Gemüse und Wein. Die tennisballgroßen Hagelkörner kamen demnach in der Steiermark, in Kärnten und dem Burgenland runter.