Untersteller: Vogelschutz behindert Ausbau der Windkraft

Der Ausbau der Windkraft wird nach Ansicht des baden-württembergischen Umweltministers Franz Untersteller (Grüne) durch Artenschutzanforderungen teilweise stark behindert. Immer dann, wenn ein Vogel auftauche, müssten plötzlich ganze Windkraftprojekte neu geplant werden, kritisierte er im SWR-Tagesgespräch. Das könne nicht sein. Er habe auch den Eindruck, dass der Vogelschutz manchmal als Vorwand diene, um Windparks zu verhindern, so der Grünen-Politiker weiter. Die Windenergiebranche schlägt schon länger Alarm. Mehr als tausend Bürgerinitiativen machen gegen Windräder mobil. An Land werden kaum noch welche gebaut. Deshalb will Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) die Rahmenbedingungen verbessern. Wie das gehen könnte will er am Mittag bei einem Treffen mit Vertretern der Wirtschaft, von Umweltgruppen und Gewerkschaften besprechen.