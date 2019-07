per Mail teilen

Jede zweite Altersrente in Deutschland liegt unter 900 Euro. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linkspartei hervor. Diese liegt dem ARD-Hauptstadtstudio vor.

Die gesetzliche Rente sei nicht mehr armutsfest, so die Linken-Abgeordnete Sabine Zimmermann. Sie hatte die Anfrage an die Bundesregierung gestellt. Das Ergebnis: Über die Hälfte der Rentner in Deutschland bekommen weniger als 900 Euro Altersrente ausbezahlt.

Einkommen von Ehepartnern nicht mit einbezogen

Die Zahlen beziehen sich auf die Rentenzahlungen nach dem Abzug von Sozialbeiträgen und vor dem Abzug von Steuern. Das bedeutet aber nicht, dass alle diese Rentner weniger als 900 Euro zum Leben hätten, so die Bundesregierung. Sie verweist hier beispielsweise auf das Einkommen von Ehepartnerinnen oder Ehepartnern oder auf andere Einnahmen wie Betriebsrenten oder Mieteinkünfte.

Linke: Niedrige Löhne führen zu niedriger Rente

Verglichen mit der Gesamtbevölkerung ist das Armutsrisiko von Rentnern nicht wesentlich höher. Das Rentenniveau - also das Verhältnis von gesetzlicher Rente zum Durchschnittsverdienst - ist in den letzten Jahren insgesamt gesunken.

Linken-Politikerin Zimmermann fordert, das staatliche Rentenniveau müsse wieder steigen. Zimmermann sagte außerdem, die Wurzel des Übels seien die niedrigen Löhne in Deutschland. Niedrige Löhne zögen niedrige Renten nach sich.