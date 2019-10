per Mail teilen

Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel ist im Gespräch für den Führungsposten des VDA - des Verbandes der Automobilindustrie. Bei vielen seiner früheren Genossinnen und Genossen stößt das auf wenig Gegenliebe.

In der SPD sorgen Medienberichte für Unruhe, wonach Ex-Parteichef Sigmar Gabriel neuer Chef-Lobbyist beim Verband der Automobilindustrie (VDA) werden könnte. Offiziell ist nichts bestätigt. VDA und Gabriel schweigen. Aber viele in der SPD schlagen schon die Hände über dem Kopf zusammen. "Das macht mich traurig", sagte ein Spitzengenosse, der nicht namentlich genannt werden will. "Das ist aberwitzig", meinte ein anderer. Das bestätige doch nur wieder das Klischee, dass sich Politiker die Taschen voll machen, sobald sie können.

Dauer 0:24 min Autoexperte Dudenhöffer: "Gabriel wäre gute Wahl für VDA" Autoexperte Dudenhöffer: "Gabriel wäre gute Wahl für VDA"

"Jeder muss selbst wissen, was er tut"

SPD-Parteivize Ralf Stegners knapper Kommentar: "Jeder muss selbst wissen, was er tut". Das macht deutlich, dass er wenig von diesem neuen Job für Gabriel halten würde. Freundlicher hört sich Generalsekretär Lars Klingbeil an: Sigmar Gabriel sei Wirtschaftsminister und profilierter Umweltminister gewesen, er bringe viel mit, um den nötigen Wandel in der Automobilbranche energisch voranzutreiben.

FDP-Chef Christian Lindner hingegen äußerte Zweifel, ob Gabriel, der enge Verbindungen zum VW-Konzern hat, geeignet ist, die ganze Branche zu repräsentieren, etwa auch mittelständische Zulieferbetriebe.

Karenzzeit im September abgelaufen

Laut Medienberichten gilt Sigmar Gabriel als Favorit für den Posten als Präsident des Automobilverbandes. Außerdem soll die ehemalige CDU-Politikerin Hildegard Müller im Gespräch sein. Sigmar Gabriel gibt an diesem Freitag sein Bundestagsmandat zurück. Mitte September war die Karenzzeit abgelaufen, während der Ex-Minister keine Jobs in Branchen annehmen dürfen, die während ihrer Amtszeit in ihren Zuständigkeitsbereich gehörten.