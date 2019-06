Union und SPD einigen sich bei Asyl und Migration

Union und SPD haben sich auf Änderungen am Gesetzespaket der Bundesregierung zu Migration und Asyl geeinigt. Das berichten mehrere Medien berichten unter Berufung auf Koalitionskreise. So soll die so genannte Beschäftigungsduldung für Ausländer, die durch Arbeit ihren Lebensunterhalt selbst sichern, länger laufen - bis 2023. Auf Betreiben der Union soll es zudem leichter werden, ausreisepflichtige Ausländer in Gewahrsam zu nehmen. Und zwar schon dann, wenn sie die von der Ausländerbehörde für ihre Ausreise gesetzte Frist um mehr als einen Monat überschritten haben.