Union kritisiert Heils Finanzierungskonzept zur Grundrente

Der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Eckhardt Rehberg, kritisiert die Finanzierungspläne der SPD zur Grundrente. Das Konzept des Koalitionspartners bestehe aus Luftbuchungen. Kein Cent davon sei real vorhanden, moniert er. Unionsfraktionsvize Hermann Gröhe spricht von einem finanz- und sozialpolitischen Offenbarungseid. Sozialminister Hubertus Heil (SPD) will sein Konzept zur Finanzierung der geplanten Grundrente in Berlin vorstellen. Es sieht vor, dass Beschäftigte einen Zuschlag bekommen, die mindestens 35 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt haben und weniger als 896 Euro Rente bekommen. Dabei will Heil auf eine Bedürftigkeitsprüfung bei den Empfängern verzichten. Bezahlt werden soll die finanzielle Unterstützung für Geringverdiener vor allem mit Steuergeld.