Unicef rechnet 2020 mit mehr Bedürftigen

Im kommenden Jahr werden wahrscheinlich so viele Menschen humanitäre Hilfe und Schutz brauchen, wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Die Vereinten Nationen schätzen die Zahl auf fast 168 Millionen Menschen - das ist etwa jeder 45. auf der Welt. Als Gründe sehen sie anhaltende Konflikte zum Beispiel im Jemen, in Syrien oder in Afghanistan, aber auch den Klimawandel. So hätten afrikanische Länder immer öfter mit humanitären Krisen zu kämpfen, wie Hungersnöte wegen Dürren. Das Kinderhilfswerk Unicef spricht von einer Rekordzahl von Kindern in Not. Weltweit bräuchten 59 Millionen Kinder Hilfe, um zu überleben.