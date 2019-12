Unicef: Gewalt gegen Kinder in Krisengebieten verdreifacht

Immer mehr Kinder werden in den Krisengebieten der Welt Opfer von Gewalttaten. Das geht aus neuen Zahlen des Kinderhilfswerks Unicef hervor. Unicef spricht von insgesamt 170.000 nachgewiesenen schweren Misshandlungen - das seien durchschnittlich 45 pro Tag. Dazu gehörten zum Beispiel Tötungen, Verstümmelungen oder sexuelle Gewalt. Der deutliche Anstieg sei zum Teil darauf zurückzuführen, dass die Anstrengungen zur Erfassung der Opfer verstärkt worden seien. Doch auch die tatsächliche Gewalt gegenüber Kindern habe zugenommen, so Unicef. Am schlimmsten sei die Lage in Syrien, im Kongo und im Jemen.