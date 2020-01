Unicef: Fast 4.500 syrische Kinder fliehen täglich vor Gewalt

Im Bürgerkriegsland Syrien fliehen den Vereinten Nationen zufolge jeden Tag fast 4.500 Kinder vor schwerer Gewalt. Angriffe auf Schulen, Krankenhäuser und andere Einrichtungen für Kinder seien nahezu alltäglich geworden, kritisierte die Direktorin des UN-Kinderhilfswerks Unicef, Henrietta Fore. Die UN habe im vergangenen Jahr Angriffe auf 145 Schulen und 82 Krankenhäuser registriert, mehr als 90 Prozent davon in der umkämpften Provinz Idlib im Nordwesten Syriens. Die Lage für syrische Kinder nach fast neun Jahren Bürgerkrieg bezeichnete Fore als düster. Erst am Mittwoch seien fünf Kinder im Alter zwischen 6 und 13 Jahren getötet worden, als Raketen in ihre Grundschule in der Stadt Sarmin eingeschlagen seien.