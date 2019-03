Bisher unbekannte Briefe Einsteins veröffentlicht

Die Hebräische Universität in Jerusalem hat 110 bisher unbekannte Briefe und Aufzeichnungen des Physikers Albert Einstein veröffentlicht.

Die Briefe geben auch Einblicke in Einsteins Privatleben. In einem Brief an seinen Sohn Hans Albert äußert Einstein 1935 beispielsweise

seine Sorge über die Gefahr eines Kriegs und die gefährliche

Aufrüstung Deutschlands zwei Jahre nach der Machtübernahme der

Nationalsozialisten. Einstein wurde am 14. März 1879 in Ulm geboren. 1921 erhielt er den Nobelpreis für Physik.