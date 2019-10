Unesco warnt vor weltweitem Lehrermangel

Die Unesco warnt vor einem weltweiten Lehrermangel. Bis zum Jahr 2030 würden fast 69 Millionen Lehrerinnen und Lehrer fehlen, teilte die Organisation in Bonn mit. Am schlimmsten sei die Situation an den Schulen in Afrika. Nach Angaben der UNESCO fehlt es in 70 Prozent der Staaten akut an Personal. Aber auch Deutschland müsse nachbessern. Die Präsidentin der deutschen Unesco-Kommission, Maria Böhmer, forderte die Bundesländer auf, dringend in die Ausbildung und Qualifizierung von Lehrern zu investieren. Nach aktuellen Schätzungen der Bertelsmann Stiftung könnten bis 2025 alleine an den Grundschulen mehr als 26.000 Lehrerinnen und Lehrer fehlen.