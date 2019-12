per Mail teilen

Ein zukunftsweisender Countdown für die amerikanische Raumfahrt sollte es werden: Das neu entwickelte Raumschiff "Starliner" hat abgehoben. Dann gab es allerdings ein Problem.

Das Raumschiff des amerikanischen Konzerns Boeing wird die Internationale Raumstation ISS nicht erreichen. Die US-Raumfahrtbehörde NASA teilte mit, dass nach dem Start in Cape Canaveral durch einen falsch laufenden Timer Probleme mit dem Antrieb aufgetreten waren. Infolgedessen sei zu viel Treibstoff verbrannt worden. Es war der erste Testflug des "Starliners".

Pünktlich um 12:36 Uhr mitteleuropäischer Zeit war das Raumschiff an der Spitze einer Atlas V-Rakete vom Kennedy-Raumfahrtzentrum an der Küste Floridas gestartet. Die Ankunft an der Raumstation war für Samstag geplant, die Rückkehr bereits eine Woche später. Nun wird die Mission nach NASA-Angaben bereits nach 48 Stunden enden. Zumindest die Aufnahmen vom Start waren beeindruckend:

Dauer 0:34 min Hier startet der "Starliner" Auf dem Weg zur ISS...

Nur die Testpuppe "Rosi" durfte beim ersten Flug mit

Der "Starliner" ist einer von zwei neuen Raumschifftypen, welche die NASA von kommerziellen Raumfahrtunternehmen hat entwickeln lassen.

Der "Starliner" wurde von Boeing gebaut. Sein erster Testflug zur ISS ist unbemannt. An Bord ist lediglich die mit Sensoren bestückte Testpuppe "Rosi" und etwas Fracht für die ISS. Künftig wird der "Starliner" bis zu sieben Personen in eine erdnahe Umlaufbahn bringen können.

Dauer 0:57 min "Starliner" verfehlt Umlaufbahn SWR-Wissenschaftsredakteur Uwe Gradwohl berichtet über den gescheiterten Testflug.

Der "Starliner" landet sogar auf festem Boden

Wie auch die Apollo-Raumschiffe verfügt der "Starliner" über eine Rückkehr-Kapsel, die an Fallschirmen die letzten Kilometer durch die Erdatmosphäre Richtung Erdoberfläche schwebt.

Auf den allerletzten Metern jedoch ist dann eine technische Premiere zu erleben. Denn im Gegensatz zu den Apollo-Flügen muss die Kapsel nicht vor der Küste Floridas im Meer landen, sondern kann auf dem amerikanischen Festland aufsetzen. Gedämpft werden soll der Aufprall von mehreren großen Airbags.

Dem "Crew Dragon" fehlt noch ein entscheidender Test

Eine Landung auf festem Boden war ursprünglich auch für den "Crew Dragon" von Space X geplant. Doch die Firma von Tesla-Gründer Elon Musk verzichtete schließlich auf diese Technik. Sie ließ den "Crew Dragon" nach seinem erfolgreichen unbemannten Testflug zur ISS ins Meer plumpsen.

Obwohl der "Crew Dragon" damit bereits einen erfolgreichen Flug zur ISS hinter sich hat, darf er noch keine Astronauten transportieren. Ihm fehlt noch ein Flugabbruchtest auf der Checkliste, also eine Notlandung kurz nach dem Start. Diesen Check hatte der "Starliner" wiederum bereits erfolgreich hinter sich gebracht.

2011 kam das Aus für das Shuttle

Vorausgesetzt, die beiden Raumschifftypen absolvieren ihre nächsten Testflüge erfolgreich, stehen den Amerikanern im kommenden Frühjahr zum ersten Mal seit neun Jahren wieder eigene Raumfahrzeuge für den Start von Astronauten von amerikanischem Boden zur Verfügung.

Als im Juli 2011 das Spaceshuttle "Atlantis" auf der Landebahn des amerikanischen Weltraumbahnhofs Cape Canaveral aufsetzte, endete damit das Shuttle-Programm. In Sachen technischer Eleganz waren die Shuttles der Raumkapsel-Konkurrenz aus Russland meilenweit voraus. Aber ihr Betrieb war zu teuer und zu gefährlich.

80 Millionen Dollar pro Passagier an Moskau

Ohne eigenen Astronautentransporter blieb der NASA seit dem Jahr 2011 nichts anderes übrig, als für ihre ISS-Crews bei der russischen Raumfahrtbehörde Sitzplätze in deren Sojus-Raumschiffen zu buchen - und kräftig dafür zu bezahlen. Gut 80 Millionen Dollar dürften pro NASA-Passagier bei jedem Start fällig geworden sein.

Viel Geld, das der russischen Raumfahrt zu Gute kam. Zeitgleich investierte die NASA noch eine ganze Menge mehr Budget, um die amerikanische Raumfahrtindustrie zur Entwicklung neuer Raumschifftypen zu bewegen. Als Ergebnis eines Wettbewerbs gingen mehr als 4,8 Milliarden Dollar an Boeing und mehr als 3,1 Milliarden an Space X, damit diese beiden Firmen je einen neuen Typ von Astronautentransporter bauen.

Private Entwickler dürfen künftig NASA-Startrampen nutzen

Bis dahin war die Entwicklung neuer Technologien für die Raumfahrt eine hoheitliche Aufgabe der NASA gewesen. Nun verzichtete sie auf diese Vorrangstellung, kam aber im Gegenzug in den Genuss einer größeren Vielfalt von technologischen Konzepten und profitierte von den innovativen Ideen der kommerziellen Anbieter.

Diese wiederum erhielten das Recht, die neue Raumschiffgeneration auch für eigene, kommerzielle Missionen zu verwenden, und können dafür Startrampen im Kennedy Space Center nutzen. Ob es dafür ausreichend Kundschaft gibt, bleibt abzuwarten.