Marbach am Neckar will Senioren 2500 Euro Prämie für einen Umzug in eine kleinere Wohnung zahlen. Mit dieser läppischen Summe wird das nicht klappen, meint Martin Rupps.

Der Gemeinderat von Marbach (Kreis Ludwigsburg, also im Schwabenland…) hat eine Umzugsprämie für ältere Menschen beschlossen. Wer 60 plus ist und in eine kleinere Wohnung zieht, bekommt 2500 Euro von der Stadt. In die so frei werdenden Wohnungen sollen Familien einziehen.

Ein Umzug ist mühsam. In Marbach erhalten umzugswillige Senioren jetzt eine Prämie SWR

"Einen alten Baum verpflanzt man nicht", lautet eine Redensart. Und Senioren sind in der Regel nicht mehr so mobil. Okay, da kann Geld ein Anreiz sein – aber doch nicht 2500 Euro! Die decken die Kosten für den Umzugswagen und die Malerrechnung. Oder denkt der Gemeinderat, dass die Betroffenen selbst Kisten packen und den Pinsel schwingen?

Hinzu kommt, dass langjährige Mieter häufig zu vergleichsweise geringer Miete wohnen. In den Städten bedeutet es schon lange keine Ersparnis mehr, eine Drei-Zimmer-Wohnung mit altem Mietvertrag gegen eine neu angemietete Zwei-Zimmer-Wohnung zu tauschen. Ein Schuh wird draus, wenn die Prämie wesentlich höher wäre - sagen wir, mindestens 10.000 Euro beträgt.

Neue Mietverträge häufig teurer

Oder wie wäre es, wenn die Stadt ein neues Viertel mit seniorengerechten Wohnungen baut, für die ihre Bewohner für weniger, aber nagelneuen Raum dieselbe Miete zahlen wie vorher? Aber vielleicht sitzen im Marbacher Gemeinderat Frauen und Männer über 60. Sie dürfen gern mit gutem Beispiel voranziehen, äh -gehen!