Mehr als 80 Prozent mehr Waldbrände als im Vorjahr verzeichnet das Weltrauminstitut INPE. Besonders die Bundesstaaten um den Amazonas sind betroffen. Für Umweltschützer ist klar, wer der Verursacher ist.

Allein in der ersten Augusthälfte wurden über 9.500 Brände registriert. Seit Januar über 70.000. Das bedeutet eine Zunahme von über 83 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Es sind die schlimmsten Brände seit 2013.

Dauer 1:00 min Hunderte Quadratkilometer stehen in Flammen Waldbrände in Brasilien

Vor allem in der Amazonasregion brennen die Wälder. Im Süden des Staates wurde der Notstand ausgerufen. Teilweise konnten Flughäfen nicht benutzt werden. Satellitenaufnahmen zeigen riesige Felder von Rauchschwaden.

Forscher und Umweltschützer sehen ganz klar einen Zusammenhang zwischen den massenhaften Rodungen am Amazonas und den Bränden.

Bolsonaro fackelt nicht lange

Seit dem 1. Januar ist in Brasilien mit Jair Bolsonaro ein ultrarechter Präsident im Amt. Mit Umweltsschutz hat er wenig am Hut. An den menschengemachten Klimawandel glaubt er nicht und seine Freunde sitzen in der Agrarindustrie. Er will den Regenwald wirtschaftlich erschließen. Für Umweltexperten ist es daher kein Zufall, dass die Zahl der Brände seit seinem Amtsantritt so eklatant zugenommen hat.

Sie sind überzeugt, dass die Brände von Menschen gelegt sind - mit dem Ziel, die Flächen für Landwirtschaft, Viehzucht oder Besiedlung zu nutzen.

Abholzung geht ungebremst weiter

Im Juli wurde zudem viermal so viel Wald im Dschungel am Amazonas abgeholzt wie im Juli 2018. Das veranlasste Deutschland und Norwegen, die Brasilien zum Schutz des Regenwaldes mit Millionen Euro fördern, ihre Zahlungen auf Eis zu legen.